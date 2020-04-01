Москва, , 21:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки к Уголовному кодексу РФ о лишении свободы на срок доя пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон опубликован сегодня, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне, за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 млн тысяч рублей или же в размере дохода за период до 18 месяцев. Альтернативные варианты наказания — исправительные работы на срок до года, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Если же распространение фейков привело, по неосторожности, к смерти человека или иным тяжким последствиям, то тогда наказание ужесточается. В этом случае речь пойдет о штрафе до 2 млн рублей, или размере дохода осужденного за период до трех лет, а также исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный закон был принят в виду участившихся случаев распространения недостоверной информации на фоне пандемии коронавирусной инфекции.