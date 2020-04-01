Бишкек, , 21:50 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали милиционера, оказывавшего транспортные услуги проституткам столицы республики, передает «Kaktus.media».

По имеющейся информации, сотрудник Свердловского РУВД Бишкека доставлял на служебном автомобиле «жриц любви» к клиентам во время комендантского часа.

При этом ему удавалось беспрепятственно проезжать в любую часть города, поскольку на карантинных блокпостах он показывал свое служебное удостоверение.

Также стало известно о том, что сотрудники спецслужб задержали инспектора Октябрьского РУВД киргизской столицы, который торговал спецпропусками, которые дают право проезжать через блокпосты во время режима чрезвычайного положения, пишет «Elgezit».

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