Луганск, 1 апреля 2020, 21:37 — REGNUM Населённый пункт Фрунзе в ЛНР атакован ВСУ 1 апреля, сообщает Луганский информационный центр.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, Фрунзе был атакован из района населённого пункта Крымское из вооружения БМП. ВСУ выпустили 25 боеприпасов.
Повреждение получил дом 26 на улице Калинина. Материалы приобщены к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады Брыжинского.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 31 марта ВСУ атаковали два населённых пункта ЛНР — Голубовское и Донецкий. Применялись станковые гранатомёты АГС и мины калибра 82 мм.
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