Донецк, , 21:13 — REGNUM Обстрел из миномётов посёлка Каштановое на окраине Ясиноватой в ДНР устроили ВСУ 1 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, атака началась в 18:15 мск из миномётов калибром 82 мм. Выпущено по населённому пункту три десятка мин. Атака велась со стороны Авдеевки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 31 марта ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР. 1 апреля украинская сторона атаковала транспортное депо в центре Горловки, повредив провода и транспортные средства.

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