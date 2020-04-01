Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Нападения на американские военные базы в Ираке готовит Иран, написал 1 апреля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, нападения следует ожидать или со стороны Ирана или — от проиранских сил. Таковы дошедшие до него сведения.

Трамп «Если это случится, Иран заплатит очень высокую цену!»

Напомним, американские военные занимают в Ираке несколько баз. На некоторых решено разместить зенитные ракетные комплексы Patriot. Американцы не планируют покидать Ирак.

Читайте ранее в этом сюжете: Коалиция США не намерена прекращать операции в Ираке