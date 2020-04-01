Нью-Йорк, США, 1 апреля 2020, 20:30 — REGNUM О продлении удалённого формата работы для сотрудников ООН сообщил 1 апреля журналистам официальный представитель генскека международной организации Стефан Дюжаррик.
Удалённо сотрудники ООН, отмечает Дюжаррик, будут продолжать работать ещё несколько недель. Соответствующее решение принято генсеком организации Антониу Гутерришем из-за пандемии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 у сотрудников ООН приблизилось к сотне.
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