Москва, , 20:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима карантина, а также за распространение фейковой информации. Соответствующие документы опубликованы сегодня, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

За нарушение санитарных правил в период чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок выданного предписания или требования о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий отныне устанавливаются меры административной ответственности.

За данные нарушения для физических лиц вводятся штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, для ИП и юридических лиц предусматривается альтернативное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 дней.

Если вышеуказанное нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью другого человека или же смерть другого человека, но при этом не содержит признаков уголовного преступления, то предусматриваются повышенные административные штрафы.

Для физических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, альтернатива для должностных лиц — дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.