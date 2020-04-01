Киев, , 20:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский просит граждан страны продолжать «сохранять спокойствие и холодную голову», а также оставаться дома.

Об этом он заявил в своем видеообращении сегодня, 1 апреля.

Также Зеленский заявил, что в очередной раз просит украинцев «повзрослеть».

Он вспомнил «известный факт», как после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году власти собирали людей на первомайскую демонстрацию.

«Никто тогда не боялся, ведь «радиация невидима». Так вот — коронавирус тоже невидимый. Более того, мы никого не собираем, а наоборот — просим вас оставаться дома», — заявил он.

«Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти боком», — добавил глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины в очередной раз серьезно ужесточили условия карантина, поскольку зафиксирован ежедневный рост количества больных коронавирусом на Украине более чем на 10%.