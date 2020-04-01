Пекин, , 19:40 — REGNUM В связи с 70-летним юбилеем со дня установления дипломатических отношений между КНР и Индией, председатель Си Цзиньпин и президент Рам Натх Ковинд отменялись поздравительными телеграммами, сообщает 1 апреля Синьхуа.

Китайский лидер в своем поздравлении подчеркнул, что двусторонние отношения Китая и Индии прошли большой и необычайный путь, и в настоящее время обладают новыми уникальными возможностями.

«Я придаю большое значение развитию китайско-индийских отношений и готов совместно с президентом Ковиндом вывести их на новый уровень, чтобы принести больше пользы двум странам и народам и внести больше позитивной энергии в Азию и весь мир», — говорится в телеграмме.

Со своей стороны Ковинд отметил, что поддержание китайско-индийских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам народов двух стран и имеет крайне важное значение для мира и процветания в регионе. По его словам, Индия готова к сотрудничеству и укреплению партнерства с Китаем.

Сообщается также, что приветствиями по случаю юбилея дипломатических отношений также обменялись премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также главы внешнеполитических ведомств двух стран Ван И и Субраманиам Джайшанкар.