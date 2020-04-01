Москва, , 19:34 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии и Ливии, сообщает 1 апреля пресс-служба Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе президента Турции и касался вопросов урегулирования в Сирии, в частности в зоне «Идлиб».

"Продолжен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика», — указано в сообщении пресс-службы.

Также были затронуты вопросы борьбы с пандемией коронавируса, при этом особое внимание было уделено теме возвращения в Россию граждан РФ, находящихся на территории Турции.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.

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