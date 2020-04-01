Москва, , 19:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о праве правительства России вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Закон опубликован сегодня, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Согласно новому закону, правительство России вправе вводить режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации как на территории всей страны, так и в отдельных её частях.

Также правительство устанавливает сроки ограничительных мер и определяет правила поведения жителей.

Стоит отметить, что ранее такие полномочия были только у главы государства.

В Кремле пояснили, что правительству также нужны эти полномочия, так как именно оно занимается непосредственным управлением в ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.