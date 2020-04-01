Кишинёв, , 19:12 — REGNUM Период пандемии коронавируса COVID-19 используется США и НАТО для ускоренной интеграции в альянс «ассоциированных партнеров», и это уже наглядно видано на примере Молдавии. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Владимир Ротарь.

Пандемия коронавируса COVID-19, по его словам, не только не привела к геополитической разрядке на Черном море, но и обострила противостояние в регионе. Тем более, что двум державам нужно отвлекать внимание населения от внутренней тяжелой экономической ситуации.

«К этому добавляется разгорающийся конфликт на рынке энергоресурсов, важном как для США, так и, особенно, для России. Вашингтон уже давно борется против расширения российской газовой инфраструктуры (в частности, Северного потока-2), а Россия развязала нефтяную войну, где добивается уничтожения сланцевой нефтедобычи США в борьбе за глобальный передел рынка «черного золота», — отметил Ротарь.

Поэтому, продолжил эксперт, не стоит удивляться, что даже в период пандемии США и их союзники по военному блоку не отказываются от планов в Черном море и только повышают ставки, создавая угрозу непреднамеренного прямого столкновения в регионе. Обстановка в регионе постепенно накаляется, и это, считает Ротарь, напрямую отразится на евроатлантической интеграции Молдавии.

«В этих условиях Вашингтон может потребовать от ассоциированных партнеров НАТО более ускоренной интеграции, что уже видно на примере Молдавии. Ее властям, по всей видимости, вынужденно приходится наращивать сотрудничество с Альянсом. Помимо установления регулярной коммуникации с руководством блока через румынского заместителя генсека организации, сигнальным моментом можно считать отклонение парламентом законопроекта о постоянном нейтралитете страны», — отметил эксперт.

По его словам, имея прочные многолетние позиции в Молдавии, Североатлантический Альянс настойчиво и методично ведет переформатирование военной сферы для гарантированного удержания страны в зоне своего влияния.

«Удастся ли Кишиневу сбалансировать военный вектор и на деле реализовать концепцию нейтральности и взвешенной внешней политики — вопрос не праздный. Важно понимать, что это потребует от нынешнего руководства страны почти титанических усилий, а любая попытка хотя бы частично выйти из-под опеки США и их верного союзника Румынии, активно курирующей Молдавию с далеко идущими планами, будет встречена в штыки», — добавил Ротарь.

«Ближайшие события на фоне кризиса пандемии покажут насколько Кишинев способен противостоять ожидаемой волне западной военно-политической поддержки и не задохнется ли столь любимая молдавским президентом концепция нейтралитета в братских объятиях НАТО», — подвел итог эксперт.

Нынешний президент Молдавии Игорь Додон, напомним, обещал отстаивать молдавский нейтралитет, вывести страну из орбиты НАТО. Однако на практике ему не удалось даже закрыть информационный центр НАТО в Кишиневе, открытый вопреки его позиции.

После создания правящей коалиции с антироссийской Демпартией Додон сменил риторику и больше не говорит ни про нейтралитет, ни про отказ от евроатлантического вектора.