Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Китай был и остаётся «стратегическим соперником» США, сообщил 1 апреля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя китайско-американские отношения, глава Госдепа упомянул в качестве позитивного момента торговые договорённости с Пекином, второй фазы которой ждут в Вашингтоне.

Но не всё так безоблачно, поскольку в ряде моментов, и это отмечал американский президент Дональд Трамп, с Китаем «не наблюдается взаимности», указал Помпео.

Помпео «Он продолжит быть, как это уже ранее определили в администрации США, стратегическим соперником США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая фаза торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном была подписана в конце прошлого года. Страны пользуются возможностями, которые они получили благодаря этой сделке.

Переговоры по второй фазе сделки уже идут. Предполагается, что она позволит снять американские пошлины с ряда китайских товаров.

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