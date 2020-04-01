Москва, 1 апреля 2020, 19:07 — REGNUM Следующее заседание Московской городской думы состоится лишь в мае 2020 года. Такое решение было принято на внеочередном заседании законодательного собрания столицы 1 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подобный перерыв связан с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса. При этом мероприятие было решено провести в дистанционном режиме.
«За» данное решение проголосовало 17 депутатов, «против» — 11.
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