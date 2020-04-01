Пекин, 1 апреля 2020, 19:02 — REGNUM В связи с распространением эпидемии вирусной пневмонии в том числе и на Тайване, в Канцелярии Госсовета КНР по делам острова отмечено, что вопросы, связанные с деятельностью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в части, касающейся Тайваня, должны решаться строго в соответствии с общепризнанным принципом одного Китая, сообщает 1 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление представитель Канцелярии Чжу Фэнлянь.
Реакция официального Пекина последовала на фейковые сообщения некоторых СМИ о том, что Китай якобы рассматривает возможность дать островным сепаратистам разрешение на участие в ВОЗ в статусе наблюдателя.