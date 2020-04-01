Душанбе, , 19:00 — REGNUM С 1 апреля по 31 мая 2020 года в Таджикистане будет проходить весенний призыв в армию. Республиканскую комиссию по призыву будет возглавлять вице-премьер страны Ширин Исматуллозода.

Каждый год на службу в ряды Вооруженных сил страны призывается порядка 15−16 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва.

По официальным данным, в Таджикистане проживает около 600 тысяч человек призывного возраста, однако 150 тысяч из них не проходят службу в армии по различным причинам.

За период весеннего призыва из таджикистанской армии будут уволены в запас те, кто уже выслужил установленный срок службы в рядах Вооруженных сил страны.