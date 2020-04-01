Москва, , 19:00 — REGNUM Московская городская дума сможет проводить заседания дистанционно в сети Интернет. Соответствующий закон был принят депутатами законодательного собрания столицы 1 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас дистанционный формат работы действующим регламентом не предусмотрен. Поэтому действующий проект изменений направлен на решение этой задачи. Предлагается в период введения на территории Москвы режима повышенной готовности, карантина, чрезвычайного или военного положения, или иных неотложных обстоятельств в целях рассмотрения вопросов, проектов, документов, требующих безотлагательного рассмотрения думой в соответствии с протокольным решением думы, комиссии по организации работы думы, председателя думы установить, что заседания могут проводиться в дистанционной форме с использованием систем видеоконференции», — сказал докладчик по данному вопросу, депутат Мосгордумы Александр Семенников («Единая Россия»).

Поправки вызвали ряд критических замечаний со стороны оппозиционных депутатов. Однако председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что документ принимается на перспективу. На данный момент никто не знает, когда будет прекращена самоизоляция. Причем всегда есть риск передать заболевание другим, поэтому данные меры являются обоснованными.

«А что, в зале все бессмертные? Удостоверение депутата спасает от коронавируса? Удостоверение депутата никого не спасет», — заявил Шапошников.

В итоге «за» данные поправки проголосовало 27 депутатов, «против» — 10.

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