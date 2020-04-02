Москва, , 01:40 — REGNUM Эпидемия коронавируса стала в некотором смысле реакцией-проявителем, которая показала различные подходы, укоренившиеся в западной и восточной частях человеческой цивилизации. О том, почему восточный способ организации государства и общества оказывается устойчивее и перспективнее перед лицом испытаний, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Пожертвованная Китаем часть противоэпидемических средств доставлена в Эфиопию для оказания помощи 54 африканским странам Russian.news.cn

Лозунги необходимости борьбы за всё хорошее, которые выдвигает то или иное государство, имеют мало общего с поведением этого государства в острой ситуации. И вот нынешняя эпидемия еще раз показала верность данного утверждения. «Цвилизованные» западные страны показывают высокий градус эгоизма, заботясь только о себе, перехватывая друг у друга гуманитарную помощь с энергичностью, уже похожей на грабеж. Так ведут себя европейцы, провозгласившие приоритет западной цивилизации над всеми прочими. Что же касается «менее цивилизованного», с их точки зрения, Востока: то Россия и Китай как раз заняты помощью себе и окружающим.

В том, что касается Китая, такой способ действия хорошо выводится из концепции единой судьбы человечества как ее понимают сами китайцы. А вот попадание России в тот же лагерь выглядит отчасти парадоксально, разве не Россия в свое время заявила о безоговорочном принятии именно западных ценностей? Почему же эти утверждения слетели с нее при первом дуновении серьезного испытания?

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