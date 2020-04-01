Ташкент, , 18:38 — REGNUM По данным Спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, риск дальнейшего распространения вируса COVID-19 в ходе благотворительных акций очень высок, в связи с этим, благотворительные акции отдельных лиц приостановлены с 1 апреля этого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что благотворительные мероприятия проводятся теперь в централизованном порядке, через координационные центры.

Сообщается, что Координационный центр в Ташкенте будет находиться в павильоне Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр». Также, координационные центры организованы в городе Нукусе и областных центрах республики.

Территориальные управления Министерства махалли и поддержки семьи предоставляют информацию о нуждающихся семьях, одиноких пожилых людях, инвалидах и других уязвимых группах на местах в координационные центры.

Затем, продукты и вещи, переданные физическими и юридическими лицами, проверяются на предмет соблюдения санитарно-гигиенических требований и только после этого передаются нуждающимся.

По официальным данным, на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 173 человека, зараженных COVID-19.