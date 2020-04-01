Душанбе, , 18:30 — REGNUM В Таджикистане во всех тюрьмах временно приостановленыкраткосрочные и долгосрочные свидания с заключёнными. Об этом сообщает начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров.

Меры были введены правительством страны для предотвращения распространения коронавируса в Таджикистане.

По словам Умарова, помимо осуществляемых санитарных мер, среди заключённых также проводятся разъяснительные беседы.

Все исправительные учреждения страны получили в пользование термометры. Помимо этого, в каждом СИЗО Таджикистана были выделены помещения, в которые на двухнедельный карантин будут водворяться все задержанные.

Посылки заключённым передавать не запрещается. Официально случаев коронавирус, а в Таджикистане не зафиксировано.