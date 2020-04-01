* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:28 — REGNUM Обмен заключёнными между правительством Афганистана и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоится 2 апреля 2020 г., передаёт 1 апреля Tolo News.

Афганские власти освободят из заключения порядка ста талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Со своей стороны исламисты отпустят 20 афганских военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры о вышеуказанном обмене состоялись сегодня, 1 апреля, в Кабуле.

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