Бишкек, , 17:55 — REGNUM В аэропорту Толмачево в Новосибирске застряли 370 граждан Киргизии, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов в Бишкек и Ош по причине пандемии коронавируса, передает «24.kg».

Оказавшиеся запертыми в транзитной зоне киргизстанцы обвинили генерального консула Киргизии Мээримбека Апашева во лжи, поскольку заявления дипломата о том, что всех пассажиров отмененного авиарейса Новосибирск — Бишкек якобы обеспечивали двухразовым горячим питанием, а затем и вовсе расселили по гостиницам, не соответствуют действительности.

По их словам, генконсул предоставил недостоверную информацию сотрудникам аппарата омбудсмена Киргизии, которые ее даже не попытались перепроверить, хотя бы побеседовав с пассажирами, которые по-прежнему остаются в непростой ситуации.

На помощь застрявшим в аэропорту киргизстанцам пришли только их соотечественники, работающие в Новосибирске. Они доставляют пассажирам горячее питание.

Читайте также: Из-за коронавируса десять авиакомпаний отменили рейсы в Киргизию