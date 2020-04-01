Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM Ситуация с коронавирусом сделала ещё более очевидной поправку в Конституции, предусматривающую выстраивание единой вертикали власти. Об этом заявил глава Совета муниципальных образований Свердловской области Пётр Соколюк.

Он отметил, что населению всё равно, как работает эта вертикаль. Гражданам важно получать услугу — ту, которую должна предоставлять публичная власть. Улицы должны быть освещены, дороги — почищены, парки — благоустроены. Должны работать больницы, сфера ЖКХ, парки, вся инфраструктура и т.д.

Сейчас связка в работе властей различных уровней закрепляется в интересах жителей. Раньше кто-то мог говорить, что «А мы отдельная ветвь власти». Но не это нужно людям и государству.

«Сейчас мы говорим о закреплении вертикали: есть президент, есть губернатор, а есть глава. Это качественно должно изменить положение вещей. И сегодня, в ситуации с противодействием COVID-19, необходимость такой поправки все более очевидна», — сказал Соколюк.