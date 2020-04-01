Москва, 1 апреля 2020, 17:17 — REGNUM Социальные поправки обеспечат явку во время Всероссийского голосования по поправкам к Конституции, считает экономист Василий Колташов. Об этом он 1 апреля написал на своей странице в социальной сети Facebook. Так он прокомментировал итоги опроса, проведённого ВЦИОМ.
Кроме того, как подчеркнул экономист, если позднее избиратели увидят, что действия в отношении коронавируса были в России намного разумней и результативней, чем в ЕС или США, то показатели положительной оценки сдвинутся вверх по всем статьям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведённого ВЦИОМ, показали, что более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.