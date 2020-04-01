Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Власти Петербурга должны фискально поддержать торговые центры, чтобы те сумели отменить арендные платежи своим арендаторам на время простоя из-за коронавируса. Об этом заявил депутат городского Заксобрания от «Единой России» Алексей Макаров на пленарном заседании в среду, 1 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация в экономике чрезвычайно непростая, и мы должны избежать волны банкротств и увольнений, которая нас может захлестнуть, потому что мы понимаем, что для малого бизнеса зачастую приостановка деятельности на 2−3 недели означает его закрытие», — сказал парламентарий.

Он назвал недостаточным пакет антикризисных мер, предложенный Смольным: освобождение от авансовых платежей, обнуление государственной аренды для некоторых видов бизнеса на второй квартал, отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса.

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«Важно, чтобы на срок приостановки деятельности бизнес был поставлен на паузу, а не на стоп. Что для этого требуется на период приостановки: обнуление налогов, коммунальных платежей, потому что сейчас неработающие предприятия получают колоссальные счета от монополистов, и арендная амнистия. Да, она распадается на две части — государственное имущество и частный бизнес. Есть крупные торговые центры, которые сейчас занимают разную позицию по отношению к своим арендаторам, кто-то дает амнистию своим арендаторам, кто-то нет. Вероятно, мы должны поддерживать те ТЦ, кто дает льготы арендаторам, в части отказа от каких-то платежей, может быть, налога на имущество, на землю», — предложил Макаров.

Он считает необходимым продлить договоры аренды на 3−5 лет, чтобы у бизнеса был шанс восстановиться после эпидемии. Кроме того, предприниматели ждут от властей льготного кредитования, возможно, и целевого, чтобы они могли платить зарплату, утверждает депутат.

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