Горловка, ДНР, , 16:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Донецкой Народной республики завела уголовное дело по статье «теракт» против украинских военных, устроивших ночной артобстрел трамвайно-троллейбусного депо города Горловка, сообщает 1 апреля пресс-служба генпрокуратуры ДНР.

«Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту артиллерийского обстрела Горловки силами ВСУ», — указано в сообщении.

Следователи прокуратуры зафиусировали, что в результате «героического нападения» были повреждены шесть троллейбусов, восемь автобусов и грузовой автомобиль.

Город Горловка с населением порядка 250 тыс. человек расположен на 40 км севернее Донецка. Населённый пункт подвергается регулярным обстрелам с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали не менее 15 тыс. человек.

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