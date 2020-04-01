Бишкек, , 16:36 — REGNUM Власти Киргизии усиливают контроль за соблюдением требований режима чрезвычайного положения, введенного в республике из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба, передает пресс-служба правительства.

По его словам, граждан будут штрафовать на крупные суммы и привлекать к уголовной ответственности за нарушение правил домашнего карантина и комендантского часа.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что комендатура киргизской столицы вводит запрет на передвижение государственных служащих на частных автомобилях без специального разрешения.

«Только в столице порядка 100 тысяч работников госорганов. Некоторые из них, несмотря на то, что были отправлены в вынужденные отгулы, пользуясь служебным удостоверением, ездили по городу. Таких фактов больше не должно быть», — подчеркнул он.

По итогам заседания вице премьер поручил министерствам и ведомствам разработать план мероприятий на случай развития худших сценариев по коронавирусу, местным органам власти — усилить работу по оказанию помощи пенсионерам и малоимущим, а министерству здравоохранения — обеспечить районы и области страны необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

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