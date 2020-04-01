Москва, , 16:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о правилах материальной ответственности военнослужащих за материальный ущерб, причинённый ими при исполнении своих обязанностей, сообщает 1 апреля официальный сайт правовой информации.

Новый закон определяет условия, размеры и формы возмещения ущерба для военнослужащих призывной и контрактной службы.

В частности, закон указывает, что срок привлечения военных к материальной ответственности будет приостанавливаться на период предварительного расследования или судебного разбирательства. Срок привлечения военнослужащих к материальной ответственности составляет три года с момента выявления этого ущерба.

Кроме того, военнослужащие получат возможность компенсировать нанесенный ими ущерб с рассрочкой платежа.

Военнослужащий не может быть привлечен к ответственности за ущерб, который он причинил имуществу воинской части, исполняя приказ командира, правомерные действия, из-за действия или бездействия, связанных с оправданным служебным риском, или действия непреодолимой силы.

Ущерб, причиненный военнослужащим в ситуации крайней необходимости или необходимой обороны также не подлежит компенсации за его счёт.

Полный текст федерального закона размещён на официальном сайте правовой информации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле из-за коронавируса приостановлена работа призывных комиссий