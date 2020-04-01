Душанбе, , 16:31 — REGNUM В период с 1 февраля по 30 марта на территорию Таджикистана из-за рубежа прибыли 6 тысяч 159 таджикистанцев, которые по распоряжению министерства здравоохранения страны были помещенына 14-тидневный карантин.

На 31 марта из них более 4 тысяч человек находится на карантине.

Подобные меры были введены правительством страны в целях предотвращения распространения коронавируса.

Так, по истечении двух недель перед выпиской из карантина гражданам в обязательном порядке необходимо сделать экспресс-тест, который власти Таджикистана уже получили от Российской Федерации.

По информации минздрава страны в Таджикистане по-прежнему нет случаев заражения коронавирусом.