Душанбе, , 16:20 — REGNUM Приём посетителей в консульском отделе посольства России в Таджикистане временно приостановлен за исключением обращений по жизненно важным вопросам. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщило посольство на своём официальном сайте.

Такое решение было принято в связи мерами по противодействию распространения коронавирусной пневмонии COVID-19. О точной дате возобновления приёма граждан будет сообщено дополнительно.

В приоритетном порядке будут обслуживаться граждане, ранее записавшиеся на приём.

В экстренных случаях, к коим отнесены угроза жизни и здоровью, а также неотложные гуманитарные случаи, рекомендовано обращаться к дежурному дипломату по телефону. Все контакты указаны на сайте посольства.

«Просим отнестись с пониманием к временным мерам!» — сказано в заключении сообщения.