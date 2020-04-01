Рига, , 16:18 — REGNUM В интернете, а также на латвийских каналах Re: TV и Sporta centrs станет доступной образовательная программа «Твой класс» (Tava klase). Об этом, как пишет портал LSM, сообщила министр образования и науки Латвии Илга Щуплинска.

По ее словам, «Твой класс» поможет самым маленьким ученикам с 1 по 4 класс, а также старшим школьникам быстрее адаптироваться к удалённой системе образования, обеспечит системный подход, облегчит работу учителей и поможет родителям.

Щуплинска добавила, что данный проект обойдётся министерству в 360 000 евро за два месяца. По ее словам, финансовые средства выделены из средств бюджета на незапланированные расходы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.