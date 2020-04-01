* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:12 — REGNUM «Определённый прогресс» достигнут на переговорах афганского правительства с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 1 апреля Tolo News.

По словам официального представителя афганского Национального совета безопасности Джавида Фейсала, сегодня, 1 апреля, в столице Афганистана прошла встреча представителей вышеуказанной исламистской группировки и правительственных делегатов.

Обсуждался такой аспект договорённостей как освобождение ранее арестованных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этом переговоры, по словам Фейсала, не закончились, и будут продолжены в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, освобождение афганскими властями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из заключения — это одно из условий выполнения исламистами мирного соглашения, месяц назад заключённого с американцами.

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