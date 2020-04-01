Рига, , 16:09 — REGNUM Правительство Латвии приняло решение повысить штрафы за несоблюдение эпидемиологических требований. Об этом, как пишет портал LSM, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Очень многие просили дать полиции зубы, чтобы защитить общество, — сказал он. — Правительство сделало это».

По его словам, штраф для физических лиц в стране за несоблюдение эпидемиологических требований составит 2000 евро, для юридических — 5000 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.