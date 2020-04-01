Кострома, , 16:01 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Вадим Брюханов нарушил карантин после заграничной поездки. Об этом 1 марта сообщает «Российская газета». Прервав режим самоизоляции, парламентарий посетил экстренное заседание облдумы 26 марта, где обсуждались бюджетные вопросы и меры по борьбе с COVID-19.

Вадим Брюханов Kosoblduma.ru

На встрече присутствовало более 50 человек, в том числе заместители губернатора Костромской области, руководители департаментов, глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Кокоулин и журналисты.

«Формально был последний день моего самокарантина. Учитывая прекрасное самочувствие, которое, слава Богу, остается таковым и сегодня, решил принять участие в заседании думы. Прошу прощения у всех, чье здоровье поставил под угрозу», — пояснил Брюханов.

Будут ли изолированы контактировавшие с депутатом лица, пока неизвестно. По информации регионального Управления МВД, за последние несколько дней на граждан, нарушивших санитарный режим в условиях пандемии коронавируса, было составлено 35 протоколов.

Согласно информации Роспотребнадзора, на территории Костромского региона подтверждено 2 случая заболевания COVID-19. С 1 апреля в области введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешено выходить из дома только для самых необходимых дел — похода на работу, в магазин или аптеку, выноса мусора, выгула животных и обращения за экстренной медпомощью.

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