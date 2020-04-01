Махачкала, , 16:09 — REGNUM Артиллеристы полка морской пехоты Каспийской флотилии впервые выполнили дивизионную стрельбу в Дагестане. Учения прошли на полигоне Аданак, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе Южного военного округа.

После совершения марша, артиллеристы в ночных условиях оборудовали и замаскировали свои огневые позиции. Действуя в обороне, дивизион выполнил три этапа поражения целей условного противника. При выполнении массированного огневого удара было выпущено около 200 артиллерийских снарядов и мин.

Свои навыки в ходе учений отработал и офицерский состав. Ему предстояло управлять подразделениями в ходе боя, осуществлять непрерывное взаимодействие с общевойсковыми командирами, оперативно принимать решения на перенос и прекращения огня, а также контролировать результаты выполнения огневых задач.

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