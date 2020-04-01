Москва, , 15:45 — REGNUM Почти 25 тыс. граждан России, которые на сегодняшний день находятся за границей, изъявили желание вернуться в РФ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ 1 апреля.

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В ведомстве напомнили, что предпринимают все необходимые усилия для возвращения россиян на родину, работа ведётся по всем направлениям.

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Так, в частности, 1 апреля запланированы рейсы из Индии, Туниса, Таиланда, всего шесть рейсов. Из них четыре рейса в региональные международные аэропорты — Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, в настоящее время практически все российские туристы, находившиеся за границей в турах, купленных у туроператоров, вернулись в страну. По данным на 1 апреля 2020 года, за рубежом остаются 109 человек, которые являются клиентами туроператоров — 77 человек в странах на материке и 32 человека в круизах на море. Часть из них ожидают вылета в Россию.

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