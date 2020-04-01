Пномпень, , 15:43 — REGNUM В камбоджийской провинции Кампот завершились проходившие с 15 марта антитеррористические учения Китая и Камбоджи «Золотой дракон-2020», предназначенные для отработки совместных действий в горной местности, сообщает 31 марта Синьхуа.

На церемонии закрытия манёвров присутствовали министр обороны Камбоджи Тие Вань и посол КНР в этой стране Ван Вэньтянь, а также военные атташе посольств ряда зарубежных стран в Пномпене.

Китайский дипломат в своем выступлении особо отметил, что учения увенчались успехом, несмотря на сложные условия, вызванные эпидемией вирусной пневмонии. Все задачи манёвров полностью отработаны, укрепилось взаимодействие между двумя странами и армиями.

Глава военного ведомства Камбоджи, в свою очередь, указал на традиционный характер китайско-камбоджийской дружбы и расширение двусторонних обменов. Манёвры, по его мнению, продемонстрировали, что межгосударственное и межармейское взаимодействие двух стран вышли на новый уровень и внесли новый вклад в строительство сообщества с единой судьбой.

В учениях с обеих сторон приняли участие около 800 военнослужащих.