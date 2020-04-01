Вашингтон, , 15:37 — REGNUM США накаляют обстановку вокруг Венесуэлы, готовя «информационный плацдарм» для возможной силовой акции против этой страны, отметил в среду, 1 апреля, эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников, передает корреспондент ИА REGNUM

Именно этим могут объясняться обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства этой страны в причастности к наркоторговле, полагает эксперт.

Власти США в последнее время неоднократно публично озвучивали возможность вооруженного вторжения в Венесуэлу либо своими силами, либо силами ближайших союзников в Латинской Америке — Бразилии и Колумбии, главная цель США — свергнуть законное правительство Венесуэлы и вернуть себе контроль над запасами венесуэльской нефти, считает Пшеничников.

Сейчас американские власти терпят неудачу в деле обуздания эпидемии коронавируса, эта неудача может осложнить переизбрание Дональда Трампа, и ему может понадобиться «маленькая победоносная война», допускает эксперт.

Интересно, что по аналогичному сценарию развивались события в 1989 году в Панаме: власти США обвинил лидера этой страны в наркоторговле, и это послужило предлогом для прямого вооруженного вторжения, добавил Пшеничников.