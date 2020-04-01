Сеул, , 15:35 — REGNUM Южная Корея окажет медицинскую помощь четырнадцати странам мира, включая Иран, на общую сумму $6 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Точный список стран не разглашается, однако известно, что средства для борьбы и диагностики коронавируса будут направлены в пять стран Азии, три страны Латинской Америки и шесть стран Африки и Ближнего Востока.

Известно, что гуманитарная помощь Ирану составит $2 млн. Помимо наборов для диагностики коронавируса, в Иран также отправят оборудования для проведения ПЦР-анализа и стерилизаторы.

В МИД отметили, что в настоящее время за гуманитарной помощью к Южной Корее обратились 55 стран мира.