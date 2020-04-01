Кутаиси, Грузия, , 15:31 — REGNUM В Кутаиси 1 апреля полицией задержан сопредседатель оппозиционной партии «Свободная Грузия» Гоги Цулая. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, задержание произошло во время брифинга, который устроил Цулая на центральной площади города. Сообщается, что он выражал протест против закрытия пунктов обмена валюты, объявленного по всей стране.

По предварительной информации, задержание произошло из-за того, что политик оскорблял сотрудников полиции.

Стоит отметить, что партия «Свободная Грузия» не является парламентской. Ее члены придерживаются традиционных, консервативных и христианских ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, Цулая ранее уже задерживался правоохранителями. В феврале он пытался поджечь здание мэрии Кутаиси в знак протеста против отключения отопления в городе, когда произошла авария в газораспределительной сети.