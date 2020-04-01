Донецк, , 15:29 — REGNUM Все жители ДНР, пребывавшие за границей, вернулись на территорию республики, сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР.

«На первое апреля 2020 года все организованные и самостоятельные туристы смогли вернуться из зарубежных туристических поездок в Донецкую Народную Республику», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что правительство России пошло навстречу и добавило исключения в свои распоряжения, что позволило жителям ДНР попасть на территорию РФ, а затем вернуться домой.

Все вернувшиеся туристы проходят двухнедельный карантин, за ними наблюдают врачи, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР зафиксирован первый и пока единственный случай COVID-19.

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