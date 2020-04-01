Донецк, 1 апреля 2020, 15:29 — REGNUM Все жители ДНР, пребывавшие за границей, вернулись на территорию республики, сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР.
В министерстве отметили, что правительство России пошло навстречу и добавило исключения в свои распоряжения, что позволило жителям ДНР попасть на территорию РФ, а затем вернуться домой.
Все вернувшиеся туристы проходят двухнедельный карантин, за ними наблюдают врачи, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР зафиксирован первый и пока единственный случай COVID-19.
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