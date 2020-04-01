Тегеран, , 14:58 — REGNUM Все граждане России, которые изъявили желание вернуться на родину из Ирана, отправлены домой. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

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Дипломат уточнил, что все россияне, обратившиеся с соответствующим запросом в посольство либо в Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России, 30 марта были вывезены из Ирана рейсом компании «Аэрофлот». В их числе — студенты, туристы и работники коммерческих компаний.

«Сотрудники госструктур никуда не улетали», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в России прекращено регулярное авиасообщение с зарубежными странами. Эта мера, направленная на профилактику коронавируса, не коснётся грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Ограничения также не распространяются на специальные рейсы по эвакуации российских граждан из зарубежных стран, пустые воздушные суда для технического обслуживания, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки.