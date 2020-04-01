Рига, , 14:46 — REGNUM На следующей неделе правительство Латвии, по всей видимости, примет решение о продлении режима чрезвычайной ситуации ещё на три месяца. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила 1 апреля министр здравоохранения страны Илзе Винкеле.

По ее словам, многие, кто вернулся в Латвию в конце марта, приехали из регионов с высоким процентом заболевания COVID-19. Это означает, что через две недели в стране стоит ожидать «вспышку заболеваемости», разъяснила министр.

Винкеле добавила, что позицию о необходимости продления карантина разделяет и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Режим ЧС необходимо продлить, чтобы получить уверенность в стабильности ситуации», — пояснила глава минздрава.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.