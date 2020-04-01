Киев, , 14:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить бригаду украинских врачей в Италию для борьбы с коронавирусом, сообщил 1 апреля официальный сайт президента Украины.

«Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что украинским врачам следует обеспечить полную безопасность и хорошие условия работы.

Данное предложение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он также предложил отправить в Италию партию украинского спирта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил, что Украина запустит простаивающие заводы по производству спирта и, насытив внутренний рынок, сможет помочь спиртом Италии.

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