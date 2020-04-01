Киев, 1 апреля 2020, 14:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить бригаду украинских врачей в Италию для борьбы с коронавирусом, сообщил 1 апреля официальный сайт президента Украины.
Зеленский подчеркнул, что украинским врачам следует обеспечить полную безопасность и хорошие условия работы.
Данное предложение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он также предложил отправить в Италию партию украинского спирта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заявил, что Украина запустит простаивающие заводы по производству спирта и, насытив внутренний рынок, сможет помочь спиртом Италии.
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