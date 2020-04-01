Бишкек, 1 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев представил депутатам кандидатов на пост вице-премьер-министра и министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики сегодня, 1 апреля.
На должность вице-премьера претендует Аида Исмаилова — депутат и член комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению республиканского парламента.
На пост главы минздрава правительство предлагает Сабиржана Абдикаримова, который в настоящее время занимает должность директора республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций.
ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поддержал решение совета безопасности о необходимости наказать чиновников за слабую работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В итоге глава государства подписал указы об увольнении вице-премьера Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.
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