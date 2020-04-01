Подгорица, , 14:41 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос черногорского телевидения о том, рассмотрит ли Североатлантический блок просьбу Черногории о помощи, заявил 1 апреля, что несколько государств-членов НАТО получили запросы о помощи в борьбе с коронарным вирусом, которые будут координироваться через Центр реагирования НАТО. Столтеберг сказал, что НАТО уже предоставила некоторые свои возможности, чтобы помочь друг другу.

«Мы обсудим, что еще можем сделать на завтрашней встрече министров иностранных дел. Я ожидаю, что мы договоримся о том, как помочь больше и быстрее», — сказал Столтенберг на видеоконференции.

На вопрос TVCG, как НАТО будет бороться с дезинформацией, распространяемой во время распространения коронавируса, Столтенберг сказал, что «лучший ответ на ложь — это правда, а лучший ответ на пропаганду — это факты».

Напомним, что Национальный координационный совет Черногории по борьбе с инфекционными заболеваниями обратился к НАТО за помощью в борьбе с коронавирусом.

В опубликованном на веб-сайте НАТО запросе от Черногории говорится, что страна запросила 320 респираторов, 4000 тестов на коронавирус, 1000 кроватей с матрасами. В заявке значится более пяти миллионов хирургических масок, один миллион одноразовых костюмов. Также 150 коек с дополнительным больничным оборудованием и 140 носилок.