Москва, , 14:38 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал возобновить производство табачных изделий и выпустить в продажу стратегический запас табачной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Три петербургских предприятия, которые обеспечивают более половины российского рынка табачных изделий, приостановили свою работу на время карантинных мероприятий, поскольку табак не вошел в уточненный три дня назад правительством список непродовольственных товаров первой необходимости.

«Уже сама новость о закрытии табачных фабрик провоцирует ажиотажный спрос на сигареты. Зачем в сегодняшних обстоятельствах гнать из домов миллионы людей для пополнения запасов? И что они найдут, если сигареты вообще исчезнут из легальной торговли? Контрафакт? Еще более вредные заменители табака? Или выйдут на улицу протестовать?» — задает вопросы Миронов.

Он напомнил о табачных бунтах тридцатилетней давности.

Миронов приветствовал опыт Волгоградской области. Регион воспользовался предоставленным субъектам РФ правом дополнять список непродовольственных товаров первой необходимости и включили табачные изделия в свой региональный список.

«Я против того, чтобы борьба с курением подменялась борьбой с курильщиками», — добавил Миронов.