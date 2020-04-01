Рига, , 14:33 — REGNUM Члены правительства Латвии приняли специальное решение о запрете пользоваться общественным транспортом всем жителям страны, вернувшимся из-за границы. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, данная мера будет действовать на период карантина, введенного ранее в стране. Кроме этого, в течение всего периода карантина вернувшимся из-за границы жителям будет запрещено принимать гостей и наносить визиты. Это решение принято, чтобы не подвергать других риску заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии решением из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.