Киев, , 14:35 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло одно из дел, в котором фигурировал бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Все посмеялись над гипотетическим арестом Порошенко?» — прокомментировал он.

В свою очередь, политический эксперт Елена Дьяченко опубликовала в Facebook картинку с надписью «Я — ваш оправдательный приговор», напомнив предвыборный лозунг президента Украины Владимира Зеленского, который обещал стать «приговором» предыдущей власти.

Напомним, в отношении Порошенко правоохранительные органы Украины завели более десятка уголовных дел, по которым он пока что проходит как свидетель.

Напомним, ранее парламентские фракции «Слуга народа» Зеленского и «Европейская солидарность» Порошенко сообща приняли закон об открытии рынка земли. Некоторые депутаты Рады восприняли это голосование как предательство командой Зеленского своих избирателей.

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