Москва, , 14:29 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников покидает занимаемый пост. Распоряжение об отставке подписал председатель правительства РФ Михаил Мишутин.

Читайте также: Мишустин назначил Кучеренко и Люлина заместителями главы Минобрнауки РФ

«Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе, датированном 31 марта.

Уточняется, что заявление об увольнении с занимаемой должности Костенников подал по собственному желанию. О причине такого решения не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Костенников был назначен статс-секретарем — заместителем министра здравоохранения Российской Федерации распоряжением правительства РФ от 10 июля 2013 года.