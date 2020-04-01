Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников покидает занимаемый пост. Распоряжение об отставке подписал председатель правительства РФ Михаил Мишутин.
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«Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе, датированном 31 марта.
Уточняется, что заявление об увольнении с занимаемой должности Костенников подал по собственному желанию. О причине такого решения не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Костенников был назначен статс-секретарем — заместителем министра здравоохранения Российской Федерации распоряжением правительства РФ от 10 июля 2013 года.